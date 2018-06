Mais de 2,7 mil deixam suas casas no Rio devido às chuvas

No Morro do Carioca, moradores colocam pertences no telhado. Foto: Marcos Arcoverde/AE

SÃO PAULO - A Defesa Civil do Rio informou nesta terça-feira, 5, que 2.768 pessoas tiveram que deixar suas casas em função das chuvas desse início de ano no Estado: 1.868 estão desalojados e 900, desabrigados.

Segundo o órgão, o número de mortos em consequência dos desabamentos provocados pelas chuvas na madrugada do dia 1º em Angra dos Reis chega a 52. Trinta e um corpos foram encontrados na Praia do Bananal, em Ilha Grande, e 21 no Morro da Carioca.

Os dois corpos que foram encontrados na Praia do Bananal nesta tarde foram encaminhados para o Instituto Médico Legal do Rio. Os trabalhos de buscas continuam na região.