Mais de 20 cidades em SC amanhecem com temperaturas abaixo de zero

PORTO ALEGRE - O frio continua nos municípios situados na região da Serra em Santa Catarina . Na madrugada e amanhecer desta quarta-feira, 11, diversas cidades registraram temperaturas abaixo de 0ºC. De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, ao menos 23 municípios tiveram a manhã desta quarta-feira congelante, entre elas Urupema, que registrou -3ºC, Curitibanos, com -2,5ºC, Lages, com -1,9ºC, e Otacílio Costa com -1,6ºC. Além do frio intenso , alguns pontos da Serra registraram geada. Na terça-feira, 10, algumas cidades tiveram neve .

Em Urupema, quem acordou cedo e saiu para trabalhar enfrentou temperaturas que chegaram a -3ºC por volta das 8h da manhã desta quarta-feira. A geada também marcou presença nos campos e pátios das residências. Para esta quarta, o sol deverá predominar, com alguns períodos de nuvens, devido a uma massa de ar seco e frio de origem polar que ingressa na região. Durante a tarde, em Santa Catarina, a temperatura fica um pouco mais amena, se aproximando dos 17ºC na Grande Florianópolis e 15ºC no Oeste.

Já no Rio Grande do Sul , segundo os meteorologistas, a frente fria deve continuar ao menos até sábado, 14. Para as próximas madrugadas, não há previsão de neve, como ocorreu no estado catarinense, mas sim de geada na região da Serra e Campanha.

A combinação do céu nublado e a presença do ar polar forte derrubaram a temperatura na cidade São Paulo . De acordo com a Climatempo, a previsão é de que esfrie mais nesta quarta-feira e a madrugada de 11 de julho deve ser com novo recorde de frio na capital paulista. A mínima prevista é de 8°C para as madrugadas de 11 e 12 de julho.