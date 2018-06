Mais de 200 animais são resgatados do 'mar de lama'; ONG pede ajuda

Mais de 200 animais, entre cães, gatos, galinhas, patos, cavalos, bois, porcos e silvestres, foram resgatados do mar de lama que atingiu Mariana com o rompimento das barragens da mineradora Samarco. ONGs de proteção de animais se uniram ao Fundo Nacional de Proteção e Defesa Animal (FNPDA) para arrecadar recursos para manter esses bichos e também continuam as buscas.

O Fundo também está recolhendo rações e medicamentos.

Quem quiser ajudar pode procurar Ana Liz, da ONG Vida Animal, filiada ao FNPDA, por meio do e-mail analiz.bastos@gmail.com ou do telefone (31) 98824-6557.