Mais de 200 mil pessoas são esperadas para visitar Aparecida no feriado

Em mais um dia de comemorações da data de Nossa Senhora Aparecida, fiéis de todo o Brasil começaram nesta sexta-feira, 12, a peregrinação em devoção à santa considerada Padroeira do Brasil. Só na cidade de Aparecida (SP), onde está o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida - o segundo maior templo católico do mundo -, estão previstos cerca de 200 mil visitantes, de acordo com informações da assessoria de imprensa do Santuário. No templo, que abriga a imagem original da Padroeira do Brasil, haverá missas, procissões e alguns shows.

Segundo a organização da catedral, a principal missa desta sexta-feira ocorreu logo pela manhã no Altar Central da Basílica, com cerimônia comandada pelo arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Mais cedo, outras duas missas já haviam sido realizadas, inclusive, uma foi dedicada às crianças. Outras duas celebrações ainda devem ocorrer na parte da tarde.

Às 15h, ocorrerá uma das principais atrações do dia, a tradicional Consagração Solene, na Basílica Velha. De lá, a procissão solene reunirá milhares de fiéis seguindo pelas ruas de Aparecida até o Santuário Nacional. De acordo com o Santuário, ainda haverá um show gratuito do cantor Daniel, que dividirá o palco com cantores mirins e a Orquestra PEMSA - Projeto de Educação Musical do Santuário de Aparecida. A apresentação se inicia às 18h na Tribuna Dom Aloísio Lorscheider, com entrada gratuita.

Romeiros

As rodovias de acesso à cidade de Aparecida estão em alerta para o risco de acidentes com os peregrinos. Desde o dia 1.º até hoje, cerca de 3000 fiéis haviam passado a pé pela Dutra, seguindo para o Santuário Nacional. Os romeiros caminham pelos acostamentos, às vezes muito próximos da pista e a chuva aumenta o risco de acidentes.

Dois romeiros que seguiam a pé na direção do Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, foram atropelados por um carro na última quarta-feira, 10, na Rodovia Presidente Dutra. Um deles foi levado em estado grave a um hospital da região e o outro teve ferimentos leves e acabou atendido no local.