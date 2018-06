Mais de 250 mil pés de maconha são achados no MA

SÃO PAULO - Mais de 250 mil pés de maconha foram identificados na Reserva Biológica do Gurupi, localizada na fronteira do Maranhão com o Pará. A plantação foi descoberta no sábado, 26, durante operação da Secretaria de Segurança Pública maranhense. Ela está espalhada entre os municípios de Centro Novo e Cachoeira do Piriá, locais de difícil acesso, a 250 quilômetros da capital São Luís.

Os traficantes fugiram assim que perceberam a chegada do helicóptero policial. Quando voltaram para buscar parte da droga que já estava colhida, houve confronto e um dos traficantes ficou ferido. Os policiais ficarão no local esta semana para erradicar e incinerar toda a maconha. A droga seria distribuída para as regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste.

Segundo o secretário de Segurança Pública do Maranhão, Aluísio Mendes, a região é apontada atualmente como uma das maiores produtoras de maconha do País, e há planos para que sejam realizadas três operações por ano na área para combater o problema.