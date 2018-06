Mais de 3 mil garis vão limpar a cidade do Rio depois da virada do ano

SÃO PAULO - A Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (Comlurb) disponibilizará 3,2 mil garis, 300 viaturas e 85 equipamentos em toda a orla carioca no primeiro dia de 2012. A limpeza começará às 6h e ocorrerá nas praias de Copacabana, na zona sul; na Ilha do Governador e no Piscinão de Ramos, na zona norte; além das praias de Sepetiba e Guaratiba, na zona oeste.

De acordo com o diretor de serviços da Comlurb, Luis Guilherme Gomes, apenas Copacabana, palco da principal festa, terá 1,2 mil garis, 100 viaturas e 23 equipamentos. "Haverá tratores, pás mecânicas e kombis", destacou Gomes. "[Os garis] varrem e lavam as pistas, que depois são desodorizadas utilizando a essência de eucaliptos", completou.

Segundo dados da companhia, no último réveillon, os trabalhadores recolheram 610 toneladas de lixo em todas as praias da cidade. Em Copacabana, local de maior concentração popular, foram removidas 295 toneladas. Na Barra da Tijuca, zona oeste, os funcionários retiraram 109 toneladas.

Em relação à tradicional chuva de papéis picados que são jogados por funcionários dos prédios no centro do Rio no último dia do ano, o diretor informou que o volume encontrado nas ruas pelos garis está diminuindo. Segundo ele, no ano passado foram recolhidas 12 toneladas e este ano o volume não deve chegar a oito. "Em função de o Ano-Novo ser no fim de semana, a cidade, na parte comercial, está bem mais vazia", justificou.