Mais de 30 adolescentes são detidos após briga Mais de 30 adolescentes, entre 12 e 17 anos, foram levados, na sexta-feira, à Delegacia da Criança e do Adolescente, em Brasília, após briga entre grupos rivais dos bairros da Asa Sul e do Sudoeste. O combate, a princípio entre dois adolescentes, ocorreu no Parque da Cidade. Os jovens foram liberados, mas podem responder a processo.