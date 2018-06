Mais de 300 caça-níqueis são apreendidas em operação no Rio

SÃO PAULO - Mais de 300 máquinas caça-níqueis foram apreendidas na manhã desta quinta-feira, 29, durante operação da Polícia Civil no Rio de Janeiro. A ação visa apreender os equipamentos instalados em estabelecimentos comerciais no Estado.

A operação teve início por volta das 8 horas e deve continuar ao longo do dia com a participação de cerca de 200 policiais civis das delegacias distritais, além dos agentes das delegacias da capital, incluindo as unidades distritais de Niterói, São Gonçalo e da Baixada Fluminense.

As máquinas são apreendidas, lacradas e, após a confecção dos registros nas delegacias responsáveis pelas apreensões, o material é encaminhado para um galpão do Cais do Porto, no centro do Rio, para ser periciado.

De acordo com o diretor do Departamento Geral de Polícia da Capital, delegado Ronaldo Oliveira, as distritais têm por meta apreender, no mínimo, 10 máquinas caça-níqueis. Ainda segundo o delegado, as ações desse tipo serão rotineiras em todo o Estado.