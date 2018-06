Mais de 4 mil estão fora de casa devido chuvas no RS

PORTO ALEGRE - Dados da Defesa Civil da Fronteira Oeste do Estado do Rio Grande do Sul, divulgados nesta quinta-feira, 24, contabilizam cerca de 4,3 mil pessoas fora de casa devido às inundações causadas pelo excesso de chuva nas últimas semanas. As cidades de Uruguaiana e Quaraí, onde a situação é bastante crítica, já encaminharam os decretos de emergência.

Outros três municípios da região devem buscar o recurso: Santana do Livramento, Itaqui e Barra do Quaraí. Ainda segundo a Defesa Civil, durante a madrugada, choveu mais cerca de 70 milímetros na região, que se acumulam ao volume anterior já registrado no mês de 400 mm

Devido a cheia do Rio Quaraí, a Ponte Internacional da Concórdia, que faz fronteira entre o Brasil e o Uruguai foi interditada por risco de desabamento. A interdição ocorreu na quinta-feira, 23, após engenheiros constatarem uma rachadura de 20 centímetros no centro da estrutura.