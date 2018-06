Mais de 5,5 mil imóveis continuam às escuras em Santa Catarina

A Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) anunciou às 16 horas desta terça-feira, 2, que continuam sem energia 4.442 imóveis na região de Blumenau e 1.146 da de Itajaí. O sistema de baixa tensão que atende essas áreas foi comprometido por danos registrados nas instalações residenciais e medidores. A empresa alega que os deslizamentos e a fragilidade do solo prejudicam os trabalhos de recuperação. Veja também: Situação de solo não mudou em SC, diz IPT Desvio é feito na principal ligação entre PR e SC Saiba como ajudar as vítimas da chuva IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Na região de Blumenau, as cidades de Blumenau e Luis Alves apresentam a situação mais grave e estão sem luz em 2.880 e 637 imóveis, respectivamente. Na região de Itajaí, Ilhota reúne os principais problemas, sobretudo nos bairros Alto Baú, Alto Braço Baú, Braço do Baú e Baú Seco, que estão às escuras. Um novo deslizamento de terra desfez parte dos trabalhos da Celesc, contribuindo para o saldo de 1.159 imóveis sem energia na cidade. Em Itajaí, a rede de alta tensão foi totalmente recuperada e, agora, os esforços estão voltados para a troca de medidores de casas e comércios. São substituídos, em média, 400 medidores por dia.