Mais de 50 eventos para festejar São Paulo

São Paulo em festa e o paulistano pode escolher como quer festejar os 454 anos de sua cidade. São mais de 50 eventos comemorativos pipocando pela capital. Hoje acontecem grandes shows, como os do Vale do Anhangabaú, com a apresentação de 25 artistas, entre eles, Leci Brandão e Samba Laje. Na zona sul, o Parque da Independência se transforma, às 15 horas, num grande palco para receber Kholwa Brothers e as bandas Glória e Funk como Le Gusta, entre outras. Jorge Ben Jor deve encerrar a festa. Símbolo da cidade, o prédio do Santander Banespa é outro endereço que promete diversão. Quem passa à noite pela região deve ter observado que o edifício está iluminado desde o Natal. E continua com a fachada cheia de luzinhas por causa do aniversário da cidade. Na frente do edifício, Jair Rodrigues dá show a partir das 12h30. E, se você nunca subiu na torre do Banespa, aproveite, hoje ela está aberto para visitação das 10 às 17 horas. Lá de cima, a cidade fica belíssima. Quem tiver fôlego pode passar ainda no Mercado Municipal, que faz aniversário no mesmo dia de São Paulo. Projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo - o mesmo que desenhou o Teatro Municipal, no centro, e a Casa das Rosas, na Avenida Paulista -, o Mercadão completa 75 anos. Estava prevista para a madrugada de hoje a queima de fogos com a presença do prefeito Gilberto Kassab. Hoje, ele abre o mercado às 10 horas e oferece um brinde aos clientes ao meio-dia. E, às 15h30, o Quinteto em Branco e Preto fecha a comemoração com samba. Para quem não gosta de multidão, uma dica são os pequenos espetáculos, como o do grupo de teatro circense Nau de Ícaros, no Teatro Sérgio Cardoso, na Bela Vista, centro. Outra opção é a mostra de filmes nacionais no Cine Olido, com destaque para Dois Córregos e Boleiros. O Teatro Municipal também dá a sua contribuição e abre as portas às 11 horas com a Orquestra Sinfônica de São Paulo, que interpreta Carmina Burana. O espetáculo é gratuito. E se o passeio tiver como endereço a Bela Vista, vale dar uma passar na Rui Barbosa para experimentar um pedacinho do tradicional bolo de aniversário da cidade, que este ano tem 454 metros. A festa deve começar às 11 horas. TRÂNSITO Uma boa notícia para quem for de um canto a outro da cidade de carro: o rodízio está suspenso. Muitos paulistanos resolveram pegar a estrada ontem. O excesso de veículos e um acidente geravam lentidão nas Rodovias Castello Branco, Dutra, Anhangüera e Bandeirantes e no Rodoanel Mário Covas no começo da noite de ontem. Na Fernão Dias e na Régis Bittencourt, o movimento era intenso, mas não chegava a provocar pontos de parada. EVENTOS DA FESTA PARQUE DO IBIRAPUERA 14 h e 16 h: Oficinas de criação de bonecos. Museu de Arte Moderna (MAM), Av. Pedro Álvares Cabral, portão 3, tel.: 5085-1300. Grátis. 18 h: Apresentação do grupo de percussão, dança e canto da associação Crianças do Morumbi, composto por 200 crianças de 8 a 18 anos. O show começa com músicas folclóricas, migrando depois para o universo pop. Auditório do Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Portão 2 do Parque do Ibirapuera, tel.: 6846-6000, R$ 30. 20h30 e 21h05: são os horários da duas sessões especiais que serão realizadas na fonte do lago do parque. Duração de meia hora. CENTRO CULTURAL SÃO PAULO 11 h: O espetáculo de dança típica do tradicional Teatro Kagura abre exposição de suas indumentárias. Rua Vergueiro, 1.000, Paraíso, Sala Jardel Filho, tel.: 3383-3402. Grátis. TEATRO MUNICIPAL 11 h: Orquestra Sinfônica Municipal apresenta Carmina Burana, de Carl Orff. Os ingressos devem ser retirados duas horas antes no local. Praça Ramos de Azevedo, tel.: 3222-8698. Grátis. VALE DO ANHANGABAÚ 8 h: Abre a primeira oficina da manhã com uma roda de capoeira. Grátis. 9 h: Começam os shows com a apresentação da Tribo Indígena, um coral de crianças da tribo do Jaraguá. Leci Brandão e Samba Laje são alguns dos artistas que estarão lá durante o dia. Grátis. 10 h às 17 h: Em frente ao Banco Nossa Caixa, a Secretaria de Justiça oferece serviços especiais como o de segunda via de certidões de nascimento e óbito. Também oferece assistência jurídica gratuita. Haverá ainda postos do Procon e do Poupatempo. EDIFÍCIO BANESPA 12h30: Show de Jair Rodrigues em frente do prédio, que estará aberto para visitações, das 10 h às 17 h. Rua João Brícola, 24, centro, tel.: 3249-7466. Grátis. PARQUE DA INDEPENDÊNCIA 15 h: Entre os grupos que se apresentam a partir deste horário, Kholwa Brothers e as bandas Glória e Funk como Le Gusta. Jorge Ben Jor encerra a festa. Grátis. TEATRO SERGIO CARDOSO Apresenta dois shows do grupo de teatro circense Nau de Ícaros. Rua Rui Barbosa, 153, Sala Sérgio Cardoso. 16 h: Cidade dos Sonhos é um espetáculo infanto-juvenil muito lúdico. 20 h: De Um lado Para o Outro, de José Possi Neto, é um espetáculo que mistura elementos contemporâneos, ícones, entidades e lendas da cultura popular brasileira. Grátis. CINE OLIDO 15 h: A partir deste horário começa a mostra de filmes nacionais, entre eles, Boleiros e Dois Córregos. Av. São João, 473, centro, tel.: 3334-0001 (ramal 2006). Retirar ingressos com 1 hora de antecedência no local. Grátis.