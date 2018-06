Mais de 50 presos cavam túnel e fogem de delegacia no Paraná

SÃO PAULO - Um grupo de 57 presos fugiu da delegacia de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, durante a madrugada desta segunda-feira, 11. Eles cavaram um túnel de aproximadamente 10 metros e saíram pelo terreno vizinho, que fica ao lado da delegacia.

De acordo com informações do delegado Gil Tesserolli, 17 detentos já foram recapturados. Equipes realizam buscas na região em busca dos outros fugitivos.

Segundo o delegado, quatro policias estavam trabalhando no plantão no momento da fuga. As circunstâncias da fuga são investigadas.

Texto atualizado às 14h20.