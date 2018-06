Mais de 500 pessoas acompanham enterro de brasileiros mortos na Itália

Mais de 500 pessoas acompanharam no início da noite desta quarta-feira, dia 4, o sepultamento dos brasileiros mortos na enchente que atingiu a região da Sardenha, na Itália, no mês passado. Os corpos foram velados no ginásio de Divinolândia, no interior paulista, que ficou cheio de coroas de flores e outras homenagens. Uma família inteira morreu afogada dentro de casa.

Os caixões do pai, da mãe e dos dois filhos foram velados por três horas, cobertos com as bandeiras do Brasil e da Itália. Eles ficaram lacrados a pedido de parentes. Depois, foram levados para o cemitério da cidade. Morreram o agricultor Izael Pessoni , de 42 anos, sua mulher Cleide Mara, de 39 anos, o filho Weriston , de 21, e a filha Laine Kellen , de 17.

Eles dormiam no porão de uma casa quando houve a enchente e a água subiu muito rápido. O governo da ilha onde residiam arcou com a despesa do traslado dos corpos para o Brasil, já que três das quatro vítimas também tinham cidadania italiana. A família se preparava para voltar a morar no Brasil no ano que vem.