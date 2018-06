Mais de 80 presos escapam de presídio em João Pessoa Mais de 80 presos fugiram durante a madrugada do presídio de segurança máxima Sílvio Porto, em João Pessoa, na Paraíba. Segundo a TV Globo News, os 84 presos do pavilhão 21 fugiram por volta das 3 horas da madrugada por um túnel de cerca de 50 metros, sob as duas alas do pavilhão. De acordo com o secretário de Cidadania e Justiça do Estado, Vital do Rego, o túnel, que tem até iluminação, saiu no meio do muro lateral do presídio que dá acesso a uma mata. Um fato que chamou a atenção é que o buraco fica exatamente entre duas guaritas e os policiais de plantão não viram. Essa foi a maior fuga de presos da história do sistema penitenciário da Paraíba. Todos os batalhões da Polícia Militar e equipes da Polícia Civil estão integrados numa operação de captura dos foragidos. As informações são da Globo News.