Mais de 92 mil veículos já desceram a serra rumo ao carnaval A saída dos paulistanos para o feriado de carnaval começa a intensificar o trânsito nas estradas que levam ao litoral sul. Na última hora, 7.568 veículos passaram pelos pedágios em direção ao litoral. Desde a meia-noite de ontem, quando teve início a contagem para o feriado, 92 mil veículos já desceram a serra. De acordo com a Ecovias, que administra as rodovias Anchieta e Imigrantes, o sistema opera no esquema 7X3, em que a descida é feita pelas duas pistas da Rodovia Anchieta e pela pista sul da Via dos Imigrantes. Para o retorno à capital, o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes. O tráfego está um pouco lento entre os quilômetros 271 e 268 da rodovia Cônego Domenico Rangoni, devido ao excesso de veículos. Não há registro de acidentes e a visibilidade, no momento, é total. Segundo a Ecovias, a estimativa é que desçam ao litoral entre 400 e 530 mil veículos neste feriado, entre os dias 23 e 28 de fevereiro. Castelo Branco Na Rodovia Castelo Branco são 13 quilômetros de lentidão. No sentido interior, são aproximadamente nove quilômetros de engarrafamento, entre os quilômetros 16 e 25, desde a região de Osasco até Barueri. Ainda no sentido interior, mas na marginal da rodovia, o motorista reduz a velocidade por cerca de um quilômetro, na região de Alphaville, do quilômetro 23 ao 24. De acordo com a ViaOeste, empresa que administra a estrada, no sentido capital paulista, a morosidade é de aproximadamente três quilômetros, desde a região de Osasco até São Paulo, do quilômetro 16 ao 13. De acordo com a Nova Dutra, que administra a Rodovia Presidente Dutra, a estrada apresenta dois quilômetros de congestionamento no sentido Rio de Janeiro, a partir do quilômetro 217, na região de Guarulhos. Ainda neste sentido, mas pela pista lateral, a lentidão é de cerca de um quilômetro, na região de São Paulo, a partir do quilômetro 230. Já no sentido São Paulo, o trânsito está complicado por aproximadamente dois quilômetros na pista lateral, a partir do quilômetro 219, na região de Guarulhos. Na pista expressa do mesmo sentido, ainda na região de Guarulhos, o engarrafamento é de cerca de um quilômetro, a partir do quilômetro 223.