Mais de cem presos se rebelam em Petrópolis Cento e quinze presos rebelaram-se na carceragem da 105.ª Delegacia Policial, em Petrópolis, região serrana do Rio, incendiando colchões no fim da tarde desta segunda-feira. Policiais militares foram mobilizados para reforçar a segurança da delegacia. De acordo com policiais civis, não houve fuga de presos e nem reféns e a situação foi controlada, com a volta dos rebelados a suas celas. Parentes dos presos dirigiram-se para o local em busca de notícias sobre seus familiares. Oito detentos foram transferidos para o Rio de Janeiro.