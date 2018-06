Mais do que um lugar no 'Anexo' A topografia do poder em Brasília revela bastante sobre a real importância do vice-presidente na dinâmica política. Com ministérios e palácios erguendo-se na paisagem do cerrado, o local de despacho do vice é um prédio escavado ao lado do Planalto, abaixo do nível da rua, conhecido pelo singelo nome de "Anexo".