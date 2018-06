Mais dois corpos são encontrados após naufrágio no ES

Mergulhadores da Marinha localizaram na tarde de terça mais dois corpos de pescadores vítimas do naufrágio do barco pesqueiro catarinense Estrela do Mar, ocorrido na madrugada de sábado em Conceição da Barra, no litoral norte do Espírito Santo. Os corpos estavam no mar. Com esse resgate, ainda falta achar mais três pescadores, já que os mergulhadores haviam divulgado que, pela manhã, foram encontrados os corpos de mais dois tripulantes.

As vítimas estão sendo transportadas para a Capitania dos Portos do Espírito Santo para depois serem encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

O barco de aproximadamente 25 metros naufragou com 17 empregados de uma empresa de pesca e foi encontrado na segunda-feira flutuando com o casco para cima, a cerca de 35 km da praia de Itaúnas, no balneário de Conceição da Barra, por uma das embarcações usadas nas buscas. Dez pescadores foram resgatados.

As buscas pelos demais tripulantes desaparecidos continuam com a ajuda de cinco embarcações, além de três helicópteros e mergulhadores, inclusive dois do Corpo de Bombeiros do Estado. A Capitania dos Portos do Espírito Santo determinou a abertura do inquérito administrativo para apurar as causas do acidente. A previsão de conclusão é de até 90 dias.