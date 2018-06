Mais dois corpos são encontrados em Mesquita

Dois novos corpos foram encontrados na tarde desta quinta-feira, 16, no Parque Natural de Gericinó, em Mesquita, na Baixada Fluminense. No sábado, os corpos de seis jovens, vítimas de uma chacina, foram encontrados na região.

Uma das vítimas encontradas nesta quinta-feira, 13, foi identificada como José Aldecir da Silva Júnior, jovem de 19 anos que estava desaparecido desde a manhã de sábado. No mesmo local, foi encontrado um outro corpo em estado avançado de decomposição.

Além dos seis jovens mortos na chacina e dos dois corpos encontrados hoje, um pastor e um cadete da PM também foram assassinados na recente onda de violência na região.

Desde o início da semana, a Polícia realiza buscas na mata e também numa área conhecida como Curral, no bairro Chatuba, que dá acesso ao Parque, à procura de pistas que levem aos executores dos assassinatos.

A região na Baixada Fluminense foi alvo de uma onda de violência que, segundo a polícia, é uma reação dos traficantes ao enfraquecimento que sofrem.

Na tarde de sábado, 8, Christian Vieira, de 19 anos, Victor Hugo Costa, Douglas Ribeiro e Glauber Siqueira, de 17, Josias Searles e Patrick Machado, de 16, saíram de casa para um festival de pipas em uma cachoeira no Parque Natural de Gericinó, a quatro quilômetros da rua onde moravam, quando desapareceram. Foram encontrados mortos no sábado.

Em resposta à chacina, a Polícia Militar iniciou na madrugada de terça-feira, 11, a ocupação permanente da Favela da Chatuba, área dominada pelo tráfico. Os seis jovens assassinados foram sepultados em clima de comoção e revolta em um cemitério de Nilópolis, cidade vizinha onde eles moravam.

Desde a madrugada de terça-feira, 11, 250 policiais, dentre eles oficiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Batalhão de Choque, ocuparam a região onde aconteceram os crimes.

No local, a Secretaria de Segurança determinou a implantação em caráter emergencial de uma Companhia Destacada da Polícia Militar, com 112 homens - trata-se de força policial permanente, com foco no policiamento ostensivo, modelo diferente daquele adotado desde o fim de 2008 em favelas da capital, as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs).