Mais dois morrem e número de vítimas sobe para 116 em SC

A Defesa Civil confirmou nesta segunda-feira, 1º, a morte de mais dois catarinenses, elevando para 116 o total de pessoas que perderam a vida em decorrência dos estragos provocados pelas chuvas no Estado. Segundo a Defesa, as duas últimas vítimas são de Luiz Alves, município do Vale do Itajaí que agora acumula 10 óbitos. Mais de 78 mil pessoas, entre desabrigados e desalojados, continuam sem casa. Veja também: Atendimento em hospital de campanha fica abaixo do esperado Cerca de 12 mil trabalham no socorro às vítimas Lula pede estudo para elevar saque do FGTS Saiba como ajudar as vítimas da chuva IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Felipe Soplisk, de 7 anos, havia sumido no domingo, 30, após um deslizamento que também feriu dois bombeiros da Força Nacional de Segurança. Licia Luciane, de 66 anos, foi atingida por um deslizamento no sábado, 29, no morro do Serafim. A idosa foi levada a um hospital em Itajaí, mas não resistiu aos ferimentos. Seu marido, o agricultor Valmor Luciane, de 70 anos, está desaparecido, aumentando para 31 o total de pessoas procuradas.