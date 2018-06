Mais inspeção veicular Paguei a taxa da Inspeção Veicular em 20 de maio e no dia 25 fui fazer o agendamento no Posto Sacomã onde a data mais próxima é 30 de junho. Porém, tenho de fazer o licenciamento de meu carro, com placa de final 3, no dia 1.º de julho. Os licenciamentos via banco demoram cerca de cinco dias úteis. Há poucos postos para a frota de São Paulo. Consideram o Posto Sacomã, perto da Anchieta, na saída da cidade para Santos, zona sul. Mas deveria ter mais postos em bairros dessa região da cidade. JOSÉ NEI CÔRTES MARINHO São Paulo A empresa Controlar esclarece que o agendamento para carros de placa de final 3 está aberto desde 1.º de março, portanto, foram 80 dias para pagar a taxa. Desde o início a empresa alertou os proprietários que fizessem a inspeção o quanto antes, pois não poderiam encontrar vaga no centro de inspeção de sua preferência. Diz que há 10 postos com capacidade para fazer 253 mil inspeções por mês e a média do último mês foi 500 agendamentos por dia, portanto, há vagas. Acrescenta que em julho será inaugurado o Centro de Inspeção Cidade Dutra, próximo a Interlagos e que a inspeção do leitor está marcada para 24 de junho e o prazo termina no dia 30, cumprindo a legislação. O leitor comenta: Agendei em outro centro por precaução. Se o prazo para marcar é até um determinado dia, o contribuinte pode escolher quando fazê-lo, porém, não há vagas para o dia escolhido. Se eu não fizer a inspeção a tempo, pagarei uma multa de R$ 505, além de o carro ficar bloqueado para transferência e licenciamento. Criam-se leis, mas não condições para que a população as cumpram. Pagamento de imposto Tenho uma agência de eventos. Em janeiro, dei entrada ao pedido de parcelamento dos impostos do ano passado. Ele ainda não foi liberado portanto, nem a Certidão Negativa de Débito (CND), pois ainda não comecei a pagar as parcelas. Perdi contratos importantes por não poder apresentar a CND. Quero pagar a dívida e, se não puder trabalhar, não posso pagá-la. DÉBORA LOSADA São Paulo A Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal de Finanças esclarece que o problema da contribuinte já foi solucionado e que entrou em contato com a sra. Débora. Seguindo a determinação de simplificação dos procedimentos para o contribuinte, foi instituído o Parcelamento Administrativo de Débitos Tributários (PAT), pela Lei n.º 14.256. Por meio desse procedimento, explica, os parcelamentos não são feitos através de processo administrativo e sim por um sistema Web desenvolvido para este fim, simplificando e deixando mais transparente a relação entre a Prefeitura e o contribuinte. Responde que a contribuinte em questão havia entrado com processo administrativo e agora foi feita a adesão ao PAT. Só galhos eletrificados Com as recentes ventanias, os coqueiros plantados no jardim de casa, na Rua Kansas, próxima à Rua Ribeiro do Vale, no Brooklin, inclinaram e estão apoiados no muro da casa vizinha. A folhagem encosta nos cabos de alta tensão. A Eletropaulo colocou um poste novo a cinco metros de distância, na mesma calçada, mas não transferiu o transformador e os complementos. Pedi providências à Eletropaulo e à Prefeitura, mas nada consegui. BENEDITO LIMA DE TOLEDO São Paulo A AES Eletropaulo informa que a poda do galhos do coqueiro que interferem na rede elétrica do local foi programada para 4 de junho. A distribuidora esclarece que a responsabilidade da poda de árvore é da Prefeitura Municipal e que não tem autorização ambiental para podar os galhos que não sejam aqueles que interferem na rede de distribuição de energia elétrica. Ressalta que, apesar da constante manutenção preventiva e das medidas de segurança e proteção adotadas, a rede pode sofrer interrupções causadas por questões naturais ou por terceiros, que não dependem de controle e atuação da distribuidora. O leitor sr. Toledo informou que a poda foi feita dia 4, às 8 horas. Males do mundo digital O programa Internet Explorer 8.0 não é homologado pelo Banco do Brasil (BB). Para ter acesso a conta pela internet é preciso se cadastrar pelo telefone da central ou fazê-lo pelo terminal de autoatendimento. Estou sem poder fazer operações básicas pela internet porque o BB não acompanha as atualizações da Microsoft. NELIO JOSE LENTINI DE ALMEIDA Rio de Janeiro O BB esclareceu que entrou em contato com o leitor para informa-lhe que atualizou seu sistema e os usuários do Internet Explorer versão 8 podem usar esse browser para acessar suas contas. As cartas devem ser enviadas para spreclama.estado@grupoestado.com.br, pelo fax 3856-2940 ou para Av. Engenheiro Caetano Álvares, 55, 6.º andar, CEP 02598-900, com nome, endereço, RG e telefone, e podem ser resumidas. Cartas sem esses dados serão desconsideradas. Respostas não publicadas são enviadas diretamente aos leitores.