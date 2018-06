Mais lixo inglês será devolvido dia 10 Mais 144 toneladas de lixo importado ilegalmente da Inglaterra, retidas no Porto Seco, no Rio Grande do Sul, deverão ser devolvidas na próxima semana para o governo inglês. Segundo o Ibama, a previsão de embarque dos resíduos no Porto de Rio Grande é dia 10, mas depende da chegada do navio que fará o transporte. Essa é a última remessa das 1.500 toneladas a ser devolvida. A empresa importadora Stefenon alegava dificuldades para encontrar contêineres para fazer o transporte.