Mais quatro Estados aderem ao Sistema Único de Segurança Mais quatro Estados aderiram ao Sistema Único de Segurança Pública, subindo para oito os que já decidiram seguir o mesmo modelo do governo federal para o setor. Na segunda-feira, o ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, assina convênio com Santa Catarina. Na quarta, será a vez de Alagoas, Rio Grande do Norte e Piauí. Na sexta-feira será a vez de São Paulo aderir ao Susp.