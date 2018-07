Mais três bancos são assaltados em Belém Mais dois banco foram assaltados na tarde desta sexta-feira na capital paraense. Seis homens armados invadiram o Banco Central, no centro da cidade, renderam os seguranças e fugiram num carro-forte com malotes contendo dinheiro. A Polícia Militar começou uma perseguição aos bandidos pelas ruas da cidade. O motorista do carro-forte estaria como refém dos bandidos, que trocaram tiros com a polícia no bairro do Umarizal. Outro assalto com reféns também foi praticado por um outro grupo armado na agência do Banpará da rua Gaspar Vianna, no bairro do Comércio. No mesmo instante, outra agência do Banpará, localizada dentro do Tribunal de Justiça do Estado, também era assaltada. Neste último assalto, os bandidos levaram cerca de R$ 13 mil, mas não chegaram a fazer reféns. A onda de assaltos na cidade está deixando a população insegura e com medo de sair de casa. A polícia desconfia de uma ação planejada por alguma organização criminosa, pois esta é a primeira que Belém é vítima de assaltos simultâneos em locais diferentes do centro comercial.