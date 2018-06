Mais três corpos serão embalsamados em PE Outros três corpos - dois homens e uma mulher - identificados pelos peritos das polícias federal e civil no Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife chegaram ontem para serem embalsamados no Cemitério e Funerária Morada da Paz, no município metropolitano de Paulista. Dos primeiros 11 corpos identificados - dez brasileiros e um estrangeiro cuja nacionalidade não foi divulgada -, quatro (três homens e uma mulher) já passaram pelo processo de embalsamamento e foram encaminhados para o Rio de Janeiro, local de partida do voo 447 da Air France com destino a Paris. O acidente aconteceu na noite de 31 de maio, a cerca de 850 quilômetros do arquipélago de Fernando de Noronha. O Airbus transportava 228 pessoas - 216 passageiros e 12 tripulantes. Cinquenta corpos foram resgatados. A estrutura do Morada da Paz foi contratada por uma seguradora da Air France para o processo de embalsamamento, que está sendo feito sob a coordenação de uma equipe de especialistas de uma empresa de São Paulo, também contratada pela seguradora da companhia aérea. Quatro corpos, dos 11 identificados, ainda se encontram no IML. Lá também estão os outros 39 cadáveres recolhidos pelas equipes de busca, comandadas por Marinha e Aeronáutica, que também serão identificados. O 50º corpo de vítima do acidente foi resgatado no dia 16. Depois desta data, foram recolhidos despojos - ainda não confirmados como fragmentos humanos. Em nota oficial divulgada às 18 horas de anteontem, o comando das buscas informou que nenhum outro corpo foi avistado. "A visualização restringiu-se a material diverso e em pequena quantidade", dizia a nota. Mais uma embarcação que integrava a operação, a Corveta Jaceguai, chegou à costa brasileira, no porto de Natal (RN).