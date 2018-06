Mais três Estados farão parte do sistema de alerta de temporais por SMS

SÃO PAULO - Os Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Sul passarão a integrar o sistema de alertas por SMS a partir da próxima segunda-feira, 18. Com o serviço, as pessoas que se cadastrarem receberão, gratuitamente, mensagens de alerta sobre chuvas, enchentes e deslizamento de terra na região onde moram.

Os avisos serão enviados em nome da Defesa Civil de cada Estado e são de responsabilidade também do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad). A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), parceira no projeto junto com as operadores de telefonia móvel, pretende expandir o sistema para todo o País até meados de 2018.

Implantado no começo do ano, o sistema já funciona em Santa Catarina, Paraná e São Paulo, onde passou a funcionar em novembro. A previsão é que o serviço chegue aos celulares de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás em janeiro.

Como aderir. A partir da próxima segunda-feira, todos os celulares dos três Estados receberão uma mensagem da Defesa Civil informando sobre a disponibilidade do serviço. Para se cadastrar, basta responder com o CEP da residência de onde deseja receber avisos. O usuário terá o cadastro confirmado em seguida. Caso a pessoa não queira mais receber os alertas, é preciso responder "sair". Quem quiser antecipar o cadastro, pode enviar o CEP para o número 40199.