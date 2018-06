Mais um bebê é abandonado em Belo Horizonte Mais um bebê foi abandonado na capital mineira. Nesta madrugada, por volta das 3 horas, um recém-nascido pesando 3,5 quilos foi encontrado na porta da casa de uma estudante, na Vila Cloris, zona norte da capital mineira. A estudante ouviu o choro da criança e chegou à porta da casa onde deparou com o recém-nascido, enrolado em uma toalha. A polícia foi acionada e a criança foi encaminhada a uma maternidade da cidade. O estado de saúde do recém-nascido é bom. O caso será encaminhado ao Conselho Tutelar. A polícia ainda não tem pistas do paradeiro da mãe da criança.