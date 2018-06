Mais um brasileiro desaparecido no Japão é reconhecido pela TV A auxiliar de cozinha mineira Mariangela de Souza, de Belo Horizonte, renovou as esperanças de encontrar o marido Edson Tio, brasileiro descendente de japoneses e com o qual não mantém contato há quatro anos. Na semana passada, ao assistir a uma reportagem na TV sobre a recessão no Japão, Mariangela e a filha, Yaçanã Tio, de 16 anos, se surpreenderam ao ver um homem muito parecido com ele, vestindo-se como um mendigo e sentado em uma calçada de Tóquio. "Tanto eu quanto minha filha temos quase certeza que era ele", disse a auxiliar de cozinha. Mariangela e Edson se conheceram em Porto Velho (RO), em 1988, e se casaram. Em 1994, quando Yaçanã tinha oito anos, Edson foi tentar a vida no Japão e, durante quatro anos, mandou dinheiro mensalmente e manteve contatos constantes com a família. "Desde 1998 não tivemos mais notícias o meu pai", contou Yaçanã. "E ele tinha me prometido que, quando eu fizesse 16 anos, o que acaba de acontecer, ele iria me mandar passagem, para que eu fosse morar no Japão", acrescentou. Após a suposta aparição de Edson na reportagem da TV, Mariangela e a filha pretendem entrar em contato com autoridades da embaixada japonesa, em Brasília, e com a embaixada brasileira, no Japão, para tentar localizá-lo.