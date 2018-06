Mais um bueiro explode e assusta pedestres no centro do Rio

RIO - Mais um bueiro da Light, concessionária de energia do Estado do Rio, explodiu e assustou pedestres que passavam pelas ruas Gomes Freire e da Constituição, no centro do Rio, na tarde desta quarta-feira, 1. De acordo com os bombeiros, as chamas chegaram a atingir seis metros de altura.

Terra e pó químico foram usados para apagar o fogo. Não houve registro de feridos, mas a explosão causou pânico no local. De acordo com a empresa, houve um curto circuito numa caixa pela qual passam cabos que transmitem energia elétrica em baixa tensão.A energia foi cortada em trechos da área para que os técnicos pudessem trabalhar.

Explosões de bueiros se tornaram frequentes no Rio nos últimos meses. O caso mais grave este ano ocorreu em Copacabana, na zona sul, quando um transformador da Light explodiu e um táxi que passava por cima do bueiro foi arremessado para cima, provocando ferimentos no motorista e nos passageiros. Há um ano, também em Copacabana, outro bueiro explodiu e provocou ferimentos graves em dois turistas americanos. Sarah Nicole Lowry, então com 28 anos, teve 80% do corpo queimado e ficou 68 dias internada.