Mais um bueiro explode no Rio

SÃO PAULO - Um bueiro explodiu na tarde desta terça-feira, 5, na Rua Sete de Setembro, em frente ao Teatro João Caetano, no centro do Rio de Janeiro. A ocorrência foi registrada pelos bombeiros por volta das 17 horas e por volta das 17h30 as equipes ainda estavam no local. Não havia informações sobre feridos.

A Light informou, através de nota, que suas equipes isolaram a área em torno da caixa subterrânea após registro de fumaça, e que os técnicos adotarão as providências para a realização dos serviços necessários.

No início da tarde de hoje, um bueiro apresentou problemas entre as ruas Dias da Rocha e Barata Ribeiro, em Copacabana. Houve fumaça no local após um defeito em cabo de baixa tensão, mas não foi constatado deslocamento de tampa. Na tarde de ontem, quatro bueiros explodiram na Rua da Assembleia.