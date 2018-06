Mais um corpo é encontrado sob escombros de prédio que caiu em Belém

SÃO PAULO - Mais um corpo foi encontrado sob os escombros do prédio que desabou na tarde do último sábado, em Belém do Pará. Segundo a Defesa Civil, o corpo foi encontrado por volta da 1h40 da madrugada desta quarta-feira, 2. Bombeiros e equipes da Defesa Civil ainda buscam mais um corpo no local do desabamento.

Na madrugada de domingo, os bombeiros localizaram o corpo de uma mulher, que era moradora de uma residência vizinha ao edifício. As buscas continuaram para localizar os corpos de dois operários que trabalhavam no prédio. A identificação do corpo encontrado hoje será feita por meio de DNA.

A Defesa Civil de Belém interditou os imóveis no entorno do edifício que desabou. Segundo o órgão, 280 famílias tiveram que deixar suas casas e estão abrigadas em dois hotéis da cidade. Até a manhã desta quarta-feira, seis casas foram liberadas pela Defesa Civil.

Os moradores dos imóveis interditados podem entrar no imóvel para pegar roupas e documentos, porém precisam estar acompanhados de funcionários da Defesa Civil ou do Corpo de Bombeiros.