Mais um dia de congestionamentos em SP O paulistano enfrenta, hoje, pelo segundo dia consecutivo, muitos problemas de trânsito e falta de condução, motivados pela greve dos metroviários. No Metrô Itaquera, a única saída foi apelar para as caronas organizadas. O trânsito nas avenidas Radial Leste e Marginal Tietê está totalmente congestionado. Na Radial, o trânsito está parado desde Itaquera, até a Ligação Leste-Oeste, e na Marginal do Tietê, em praticamente toda sua extensão. O corredor Tiradentes-23 de Maio tem vários pontos de congestinamento, nos dois sentidos. Tráfego intenso também nas Av. Rebouças, Dr. Arnaldo, Paulista e Rua da Consolação. O trânsito na Avenida Nove de Julho está bastante complicado também por causa da greve dos metroviários. Às 7h00, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), registrava 70 quilômetros de vias congestionadas na cidade. Mais uma vez, desobedecendo determinação judicial, nenhum trem do metrô circulou na Linha Leste-Oeste Vermelha. O rodízio de veículos está suspenso e o estacionamento na Zona Azul está liberado sem uso do cartão.