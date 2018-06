Mais um hotel é palco de crime em Manaus Seis homens armados assaltaram e mataram o dono do Parque Ecológico e Restaurante Canoeiro, no quilômetro 17 da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, na noite de domingo. O bando seria fugitivo do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, localizado próximo ao parque, e fugiu em direção à capital de Roraima. A quadrilha chegou ao hotel por volta das 20 horas. Depois de dominar os empregados e violentar uma adolescente de 16 anos, os homens ficaram à espera dos proprietários, que haviam saído. Quando o empresário Sebastião Miranda, 50, chegou em casa, acompanhado de sua mulher Maria José de Souza, foi recebido a tiros pelos ladrões e morreu no local. Depois de baterem em Maria José, o grupo fugiu levando um celular, a carteira de Sebastião e o carro da família, abandonado depois próximo ao presídio Anísio Jobim. Este é o segundo assalto a pontos turísticos do Amazonas em 30 dias. No dia 20 do mês passado, um grupo armado invadiu o hotel de selva Amazonat Jungle Lodge, na rodovia AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara, em Rio Preto da Eva. A exemplo do ocorrido neste fim de semana, os assaltantes também violentaram uma adolescente e atiraram no proprietário, que, no entanto, conseguiu sobreviver.