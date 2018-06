Mais um município terá rodízio de água no Paraná A falta de chuvas obrigou a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) a iniciar nesta sexta-feira, 11, o processo de rodízio no fornecimento de água para o município de Medianeira, a cerca de 580 quilômetros de Curitiba, no oeste do Paraná. Em Curitiba e região metropolitana, cerca de 1,8 mil moradores já estão enfrentando o racionamento desde a semana passada, com a cidade sendo dividida em sete grupos. Para cada grupo o fornecimento é cortado por 26 horas. Em Medianeira, os cerca de 36,8 mil moradores foram divididos em quatro grupos. Cada um tem o fornecimento de água cortado às 22 horas e religado somente às 22 horas do dia seguinte. A cidade é abastecida pelo Rio Alegria, que está com menos de 20% de sua capacidade. Caso a estiagem permaneça, alguns municípios do sudoeste podem ser obrigados a adotar o racionamento. Em situação mais crítica estão Capanema, Planalto, Santa Izabel do Oeste e Nova Prata do Iguaçu.