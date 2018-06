Mais um preso é morto no Maranhão

RIO - Um detento que estava na Unidade Prisional de Ressocialização (UPR) de Balsas, no Maranhão, morreu na noite dessa terça-feira, 28, no hospital de Imperatriz, depois de ter sido espancado na cela por outros quatro presos no último domingo, 26. A vítima foi identificada como Valdiano Fernandes da Silva, de 27 anos. Com mais este caso, sobe para cinco o número de mortes no sistema penitenciário do Maranhão em 2014. A última morte ocorreu no dia 22, no presídio de Santa Inês.

Em nota, o governo do Estado do Maranhão informou que Silva “foi espancado por outros quatro companheiros, tendo sido socorrido por agentes penitenciários de plantão”. De acordo com a direção da UPR de Balsas, houve uma briga na manhã de domingo. Um inquérito foi instaurado na 11ª Delegacia Regional de Balsas para investigar o crime.

Outros casos. Na terça-feira, 21, um preso foi encontrado morto em uma cela do Centro de Custódia de Presos de Justiça (CCPJ), uma das oito unidades prisionais do Complexo de Pedrinhas, em São Luís. Desde o ano passado, foram registradas 63 mortes de presos em Pedrinhas.

Na segunda-feira, 20, nove detentos do Complexo de Pedrinhas foram transferidos para o presídio federal de segurança máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

A violência do presídio tomou as ruas de São Luís no início do ano e deixou vítimas. Uma criança de 6 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas após um ônibus ser incendiado por ordem de presos de Pedrinhas. O Ministério Público do Maranhão ofereceu denuncia contra sete pessoas pela morte da menina Ana Clara Souza.