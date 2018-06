Mais um suspeito de 'justiçamento' filmado na Baixada Fluminense é preso

RIO - A Polícia Civil do Rio prendeu, nessa quinta-feira, 13, Gabriel Fernandes de Araújo, de 20 anos, um dos suspeitos de envolvimento na execução de Igor Oliveira Falcão, ocorrida no dia 23 de janeiro, em plena luz do dia, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O crime foi filmado com um celular, e o vídeo foi colocado na internet.

Araújo foi preso após se apresentar na 54ª Delegacia de Polícia (Belford Roxo) para prestar depoimento. Contra ele, havia um mandado de prisão temporária por 30 dias, expedido pela Justiça.

De acordo com as investigações, Araújo aparece no vídeo segurando Igor Falcão, até que o executor, identificado como Douglas Idael Pereira Ramos, chega ao local numa moto e atira contra a cabeça da vítima. O atirador também já teve a prisão decretada, mas continua foragido.

Segundo a Polícia Civil, os três envolvidos no justiçamento já foram identificados. No último dia 9, Cleiton da Conceição Antônio de Miranda, de 25 anos, que pilotava a moto, havia sido preso.

Na cena do crime havia mais um rapaz, que também segurou Araújo. Ele foi identificado como Paulo Roberto Pereira Bruno. Contudo, ele não será indiciado porque chegou ao local depois que Cleiton Miranda saiu para buscar o executor Douglas Idael Ramos.