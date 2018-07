Mais uma menina é atropelada por trem em SP Uma adolescente foi atropelada hoje de manhã por uma composição da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, mas conseguiu sobreviver. Anicélia Freitas de Souza, de 15 anos, foi socorrida por bombeiros e levada para o Hospital Ersa 14, no Complexo Hospitalar do Juqueri. A jovem foi atropelada às 10h16 pela composição que fazia o percurso da Linha A, que liga Francisco Morato, na Grande São Paulo, e o Brás, na região central da capital. O trem não conseguiu parar a tempo de evitar o atropelamento que ocorreu perto da Estação Baltazar Fidélis. Anicélia ficou gravemente ferida e, segundo informações do Corpo de Bombeiros, sofreu hemorragia interna na parte abdominal do corpo e teve fratura exposta na perna direita. Apesar disso, a vítima chegou consciente ao hospital. "Ela disse que não se lembrava como foi atropelada", contou o soldado Pedreira, do Posto de Bombeiros de Franco da Rocha. O bombeiro acredita que o trem tenha acertado de "raspão" a adolescente, caso contrário seria difícil ela sobreviver.