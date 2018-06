Mais uma pessoa ferida por bala perdida no Rio de Janeiro Uma mulher de 24 anos foi atingida no fim da manhã desta sexta-feira, 9, durante um tiroteio entre traficantes e policiais militares, em uma favela de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. De acordo com informações no Jornal Hoje, da TV Globo, Vanessa Calixto dos Santos foi internada em estado grave. Só esta semana cinco pessoas foram atingidas por balas perdidas no Rio. Entre a noite de quinta-feira, 8, e a madrugada desta sexta, quatro militares foram mortos no Rio. Dois policiais militares, um sargento da Aeronáutica e um soldado foram assassinados na cidade. No final da noite de quinta, soldado Cláudio Ferreira da Silva, de 29 anos, do Grupamento Especial Tático Móvel (GETAM), foi assassinado a tiros minutos após sair da Universidade do Grande Rio (Unigranrio), localizada no bairro 25 de Agosto, região central de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Na zona norte do Rio, dois policiais militares e um sargento da Aeronáutica foram assassinados. Os crimes ocorreram entre às 19h30 e 20h nos bairros de Irajá e Inhaúma, respectivamente. Em ambos os casos, a polícia ainda não tem os nomes dos autores, mas nos dois, segundo testemunhas, os assassinos estavam dentro de carros.