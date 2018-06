Mais uma vítima de atropelamento em Itaparica-BA recebe alta

SÃO PAULO - Mais um dos 11 feridos em um atropelamento provocado por um caminhão desgovernado, na Ilha de Itaparica, na Bahia, recebeu alta médica, segundo informações da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). Três permanecem internadas em unidades públicas.

O menor W.A.D, de 6 anos, que estava internado no Hospital Geral do Estado, teve de amputar uma das pernas devido aos ferimentos. Ele recebeu alta nesta terça-feira, 18. A.S.S., de 10 anos, que teve traumatismo craniano, continua internada na UTI do hospital e seu estado de saúde está estável. No Hospital do Subúrbio continua internados L.S.A, de 8 anos, com trauma de bacia, e R.S.M, de 4 anos, que teve fratura na mandíbula.