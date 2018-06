Mais uma vítima de deslizamento é encontrada no Amazonas

SÃO PAULO - Os bombeiros localizaram na manhã deesta quinta-feira, 21, o corpo de mais uma das três vítimas do deslizamento de terra no Rio Solimões, na comunidade de Terra Preta, em Manacapuru, nordeste amazonense. Segundo os bombeiros, o corpo de Beatriz da Silva Leite, de 10 anos, foi localizado na comunidade Boca do Barroso, a cerca de uma hora e meia de distância de viagem de barco do local onde ocorreu o acidente.

Ontem, os bombeiros já haviam localizado o corpo do bebê Anderson da Silva Leite, de 1 ano, irmão de Beatriz. Segundo os bombeiros, as buscas continuam para encontrar Silvana Leite, de 5 anos, irmã das outras duas crianças. O deslizamento de terra aconteceu no começo da manhã da terça-feira, 19, quando as três crianças dormiam. Cerca de 70 casas foram atingidas.

Os bombeiros também prosseguem as buscas a dois homens, Silvio Barbosa, de 31 anos, e a Pedro Paulo da Silva, de 63 anos, que desapareceram no domingo, 17, quando um barranco deslizou no porto de Chibatão, no Rio Negro, em Manaus. Cerca de 40 baús e outros 60 contêineres afundaram no rio.