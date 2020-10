Major-Brigadeiro Leonidas de Araújo é novo secretário-executivo do MCTI

SÃO PAULO - O presidente da República Jair Bolsonaro trocou o secretário-executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações em decreto publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 23. Júlio Semeghini pediu exoneração e o Major-Brigadeiro Leonidas de Araújo assumiu o cargo.

Leonidas engrossa o time de militares do governo federal. O brasiliense de 57 anos era subcomandante da Escola Superior de Guerra (ESG) e tem no currículo cursos de Administração de Material Bélico, Gerenciamento de Sistema de Controle do Espaço Aéreo e é instrutor de Educação Física.

Semeghini, que deixa o cargo, foi eleito quatro vezes deputado federal pelo PSDB em São Paulo. O engenheiro formado pela Faculdade de Engenharia Industrial (FEI) também ocupou a presidência da Companhia de Processamento de Dados de SP (Prodesp) na gestão Mário Covas e foi Secretário de Gestão Pública de SP no governo Alckmin.