Malas recheadas com cocaína são apreendidas em aeroporto do RS

SÃO PAULO - Oito malas recheadas com cocaína com alto grau de pureza foram apreendidas no fim da manhã desta terça-feira durante fiscalização da Polícia Federal no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Dois homens e uma mulher foram presos em flagrante por tráfico de drogas e conduzidos a Superintendência da Polícia Federal, onde serão ouvidos. Os homens são naturais de Pinheiro, no Maranhão, e Porto Velho, em Rondônia, e têm 28 e 34 anos, respectivamente. A mulher é natural de Florianópolis e tem 22 anos. Além das quatro malas grandes e quatro pequenas, os policiais também aprenderam a quantia de mil euros.

O trio vinha de Porto Velho, em Rondônia, em voo com conexão em São Paulo e foi abordado enquanto desembarcava em Porto Alegre. Eles ainda seguiriam viagem até a cidade de Florianópolis. A pesagem da droga ainda não foi confirmada, já que a cocaína deverá ser extraída das bagagens durante o trabalho de perícia. A DRE investigará a possível conexão de envio da droga para a Europa.