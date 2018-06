Maluf ganha no TSE chance para tentar salvar mandato Ameaçado de não tomar posse por causa da Lei da Ficha Limpa, o deputado Paulo Maluf (PP-SP) obteve uma vitória no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O plenário da corte decidiu ontem analisar o recurso no qual Maluf contesta decisão da Justiça Eleitoral de São Paulo de barrar sua candidatura com base na Ficha Limpa.