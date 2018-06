Manacapuru: caixa-preta falha A caixa-preta do Bandeirante que caiu em 7 de fevereiro no Rio Manacapuru, matando 24 pessoas, não funcionou. Há gravações de outros voos, mas nada do voo investigado, disse o chefe do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, tenente-coronel Vladimir Passos. "Nossa recomendação, no relatório para Brasília, será advertência aos fabricantes", afirmou. "Não podemos dizer que a gravação traria avanços na investigação, mas não podemos avaliar a conversa." A hipótese forte é de que houve pane no motor.