Mandela, Luz para Todos, Minha Casa...

Pelos destaques do programa do PT na televisão, percebem-se as principais preocupações de Lula com a imagem de Dilma:

1) Ao compará-la ao sul-africano Nelson Mandela, tenta afastar a pecha de "terrorista" que a oposição tenta impingir à presidenciável através da internet, por ela ter participado da luta armada contra o regime militar. O programa pintou-a como lutadora pela liberdade.

2) Associá-la mais a programas sociais do governo, como o Luz para Todos e o Minha Casa Minha Vida. O PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) ficou em segundo plano.

3) Reforçar os laços da pré-candidata com Minas Gerais e Rio Grande do Sul, colégios eleitorais importantes e onde ela perde para o tucano José Serra, segundo as mais recentes pesquisas de intenção de voto.

