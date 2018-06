Manete, pista e condições do piloto são hipóteses para acidente

Dez dias após o acidente com o vôo 3054 da TAM, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) restringiu as causas do acidente a quatro hipóteses. Falha no manete, cansaço dos pilotos, problemas na pista e a frenagem do avião. As investigações vão começar imediatamente, afirmou o chefe do Cenipa, brigadeiro-do-ar Jorge Kersul Filho. Lista de vítimas do acidente O local do acidente Quem são as vítimas do vôo 3054 Histórias das vítimas do acidente da TAM Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Acidentes em Congonhas Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 Os dados e os diálogos da cabine com a torre de comando, que estavam na caixa-preta, chegaram ao Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), em Guarulhos, às 7 horas desta sexta. Ainda de manhã, foi entregue a Kersul, que disse ainda não ter analisado as informações. Nesta sexta, Kersul divulgou um calendário dos próximos passos da investigação. Na segunda-feira, 30, começa a análise dos dados da caixa-preta do avião, que será feita em Brasília. Até terça, 31, vão ser atendidas as solicitações feitas por outros investigadores, como a Polícia Federal e a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Apagão Aéreo, na Câmara dos Deputados. Na quinta, 2, o Cenipa vai encontrar-se com representantes da Airbus.