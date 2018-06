Mangueira encerra desfile com homenagem a Nelson Cavaquinho Enredos biográficos já levaram a Mangueira à glória – em 1984, cantando Braguinha, e em 1998, com Chico Buarque, foi campeã – e à ruína – em 1989, falando do ex-rei da noite do Rio Chico Recarey, chegou perto do rebaixamento. No fim da noite de domingo, com Nelson Cavaquinho, não chegou a qualquer dos extremos. Os mangueirenses que resistiram à chuva e ao cansaço saíram do Sambódromo com dia claro, cantando os versos de louvação ao compositor que se tornou um dos símbolos da escola e felizes. Mas o desfile ficou aquém da escola e do enredo.