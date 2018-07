Manifestação congestiona rodovia Ayrton Senna em SP O motorista que chega à capital paulista pela Rodovia Ayrton Senna enfrenta sete quilômetros de congestionamento a partir do km 18, como reflexo da interdição da Marginal do Tietê, no sentido Penha-Lapa, na zona Leste de São Paulo, esta manhã. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a via ficou totalmente bloqueada na altura da Ponte General Milton Tavares por moradores de uma favela que protestam contra o grande número de atropelamentos no local. Ainda segundo a CET, o trânsito que ficou interditado por cerca de duas horas foi liberado por volta de 9h30, mas o congestionamento permanece. Pela Rodovia Presidente Dutra, há outros três pontos onde o trânsito fica complicado na chegada a São Paulo, esta manhã. Em Guarulhos, na altura do km 222, há três quilômetros de lentidão por causa do excesso de veículos. Em São Paulo, os motoristas enfrentam um quilômetro lentidão, a partir do km 228, e um quilômetro e meio a partir do 230, como reflexo de um acidente entre dois caminhões.