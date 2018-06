Manifestação congestiona rodovia Castello Branco em SP Funcionários do posto de combustíveis localizado na altura do quilômetro 27 da Rodovia Castello Branco, em Barueri, fecharam a pista da rodovia no sentido capital-interior, por volta das 14h desta sexta-feira. Eles estão protestando contra uma medida judicial que fechou o posto hoje. Segundo a polícia rodoviária e a Via Oeste, cerca de cem pessoas atearam fogo em pneus e outros objetos, interditando totalmente as três faixas de rolamento da pista. Policiais rodoviários conseguiram liberar uma faixa de rolamento. Mesmo assim, há dez quilômetros de congestionamento. A pista contrária, sentido interior-capital, apesar de estar totalmente liberada apresenta lentidão, em função da curiosidade dos motoristas.