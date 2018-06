Manifestação de camelôs fecha rua no Brás, no centro de SP Uma manifestação de vendedores ambulantes fechou uma rua do Brás, no início da tarde desta quarta-feira, 31. Segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), fiscais da subprefeitura da Mooca e agentes da Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar estavam no local para retirada dos camelôs. De acordo com a GCM, uma fiscalização de rotina, que começou por volta das 9 horas, gerou o conflito, já que mercadorias foram apreendidas dos camelôs que não possuíam autorização para trabalhar no local. A manifestação interditou a rua Miller, que ficou bloqueada no trecho entre o Largo da Concórdia e a Rua Firmino Whitaker. A CET montou um desvio pela Avenida Rangel Pestana.